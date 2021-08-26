Россияне возмутились пляжами в Крыму - видео

Россияне возмутились пляжами в Крыму - видео
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Туристы заполонили все места на побережье Черного моря

Отдыхающий в Крыму российский турист поделился в Сети видео забитым до отказа туристами пляжем в Алуште. Он с горькой иронией в ролике сообщил, что еще нужно постараться найти "свободный пятачок", чтобы примоститься.

Видео, возмутившее пользователей интернета, россиянин разместил в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

На кадрах, снятых на одном из алуштинских центральных пляжей, присутствуют толпы отдыхающих, расположившихся на гальке. Некоторые из них сидят у воды и загорают, другие – купаются в Черном море.

"В середине дня народу очень много, а свободных мест нет. Надо постараться, чтобы найти хотя бы маленький пятачок", – говорит за кадром автор ролика. 

В комментариях подписчики блогера недобро поразились условиям отдыха на отечественных курортах (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так вся береговая линия застроена какими-то постройками. Где уж тут найти место", "Поэтому не стоит туда ехать", "Как в старые советские времена", "Надеюсь, что этим людям заплатят деньги за такой "отдых"", "Почему-то в Турции такой проблемы нет, пришел на пляж, выбрал лежак и спокойно отдыхай", – негодовали пользователи.


Правда, нашлись и другие комментаторы со своими советами и критикой в адрес самого блогера:

"Если это ваш ролик, то не прибедняйтесь. На нем предостаточно свободных мест", "Немного ,нужно походить, или вставать по раньше, Мы сейчас здесь же", "Чувак специально зашёл в самый эпицентр и показывает.. ну ты даёшь борода! Пришёл на пляж , веди себя прилично !", "Езжайте на запад Крыма...", "А слабо пойти вправо и найти свободные места и потом: с 12 до 16 желательно Уходить с пляжа!!!"

Ранее в начале августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев нынешнего года Республику посетило свыше 5 млн туристов, что на 27% превысило показатель аналогичного периода доковидного 2019 года, передает "Крыминформ".

Источник: Яндекс.Дзен ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Может потерять все": в Совфеде осадили Украину после заявления по "Северному потоку – 2"

Незалежные зря испытывают нервы мирового сообщества

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей