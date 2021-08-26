Туристы заполонили все места на побережье Черного моря

Отдыхающий в Крыму российский турист поделился в Сети видео забитым до отказа туристами пляжем в Алуште. Он с горькой иронией в ролике сообщил, что еще нужно постараться найти "свободный пятачок", чтобы примоститься.



Видео, возмутившее пользователей интернета, россиянин разместил в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

На кадрах, снятых на одном из алуштинских центральных пляжей, присутствуют толпы отдыхающих, расположившихся на гальке. Некоторые из них сидят у воды и загорают, другие – купаются в Черном море.

"В середине дня народу очень много, а свободных мест нет. Надо постараться, чтобы найти хотя бы маленький пятачок", – говорит за кадром автор ролика.

В комментариях подписчики блогера недобро поразились условиям отдыха на отечественных курортах (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так вся береговая линия застроена какими-то постройками. Где уж тут найти место", "Поэтому не стоит туда ехать", "Как в старые советские времена", "Надеюсь, что этим людям заплатят деньги за такой "отдых"", "Почему-то в Турции такой проблемы нет, пришел на пляж, выбрал лежак и спокойно отдыхай", – негодовали пользователи.

Правда, нашлись и другие комментаторы со своими советами и критикой в адрес самого блогера:

"Если это ваш ролик, то не прибедняйтесь. На нем предостаточно свободных мест", "Немного ,нужно походить, или вставать по раньше, Мы сейчас здесь же", "Чувак специально зашёл в самый эпицентр и показывает.. ну ты даёшь борода! Пришёл на пляж , веди себя прилично !", "Езжайте на запад Крыма...", "А слабо пойти вправо и найти свободные места и потом: с 12 до 16 желательно Уходить с пляжа!!!"

Ранее в начале августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за семь месяцев нынешнего года Республику посетило свыше 5 млн туристов, что на 27% превысило показатель аналогичного периода доковидного 2019 года, передает "Крыминформ".

