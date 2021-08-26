Сорняк лишает культурные растения питательных веществ

Вьюнок относится к таким сорнякам, от которых крайне непросто избавиться. Однако сделать это все-таки можно. Для того, чтобы растение больше не появлялось на вашем участке, придется хорошо постараться.

Чем опасен вьюнок

Вьюнок полевой забирает из почвы те питательные вещества, которые необходимы для полноценного роста плодовых культур. Так, например, он с удовольствием питается азотом. Недостаток данного вещества негативно влияет на развитие культурных растений.

Также данный сорняк может обвить стебли посадок, что спровоцирует их полегание. Богатого урожая от таких растений вы точно не дождетесь.

Как бороться с вьюнком на участке

Помочь избавиться от сорняка поможет регулярная прополка. Как только вы видите новые ростки, сразу же беритесь за дело.

Еще один эффективный метод борьбы с вьюнком связан с посадкой сидератов. Речь идет о горчице, рапсе или овсянице. Данные культуры образуют густую сеть из корней, которая доставит немало трудностей побегам сорняка.

Если для посадки сидератов у вас нет места на участке, то тогда на помощь придут подсолнух или кукуруза. Они тоже не дадут вьюнку пустить ростки.

Также можно застелить почву черным покрывным материалом. Подобное изделие не даст солнечным лучам добраться до сорного растения, из-за чего его рост значительно замедлится.

Вьюнок прекрасно себя чувствует на кислой почве. Зная этот факт, необходимо снизить кислотность грунта. Сделать это можно с помощью извести (0,3 килограмма на один квадратный метр) или мела (0,4 килограмма на один квадратный метр).

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие сидераты подготовят почву к следующему сезону.