Собянин рассказал о планах по усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил во время встречи с гражданами внести в городской и федеральный парламенты закон о наказании автомобилистов за нарушение тишины – повысить штраф до минимального значения в 5 тыс. рублей и ориентироваться на мощность автомобиля при установлении конкретной суммы.
Вместе с тем глава города предложил эвакуировать транспорт на штрафстоянки, и только после этого выяснять все причины.
"И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения", – высказался мэр.
Как отметил градоначальник, таким образом власти смогут решить проблему с уличными гонщиками, которые портят сон населению городов. По словам Собянина, горожане устали от "ночных покатушек и концертов". Водители соревнуются в громкости своих автомобильных сабвуферов, не давая спать семьям с детьми.
Действующий санитарные нормы устанавливают допустимый уровень шума ночью в 40 дБ– рев тюнингованного авто, отметил градоначальник, может доходить во время разгона и до целой сотни. Некоторым такая ситуация грозит и вовсе полной потерей слуха.
По словам Собянина, наказания за шум от ночных гонок на федеральном уровне явно не хватает. В сетях гуляют массы жалоб на детские крики и плачи от тех, кто "крутят пятаки". В целом владельцы транспортных средств, которые любят полихачить в темноту, вряд ли задумываются о том, каково спать остальным жителям.
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