Среди участников акции "Миллион призов" разыграют квартиры с автомобилями

Организаторы предлагают ценные призы тем, кто готов попытать счастья в программе

Некоторые из участников электронного голосования, которое должно пройти в Государственной думе, сможет получить машину или квартиру. Для тех, кто намерен проголосовать в дистанционном формате, обещаны весьма ценные призы в рамках акции "Миллион призов".

Квартиры, которые разыграют, расположены в пешей доступности от "Домодедовской" – недвижимое имущество с отделкой и площадью практически в 40 квадратов. В ванной уже готов санузел, на стенах – обои. Завершено напольное покрытие. По словам представителя застройщика Татьяны Гулиной-Сейранян, квартиры уже готовы, и звуки ремонта никого не потревожат. Районная инфраструктура также оформлена: есть поблизости кафе, прачечные, в скором времени появятся школы и детские сады.

Квартира является главным призом для участников программы "Выбираем вместе". Еще одна квартира расположена всего лишь в паре минут ходьбы от метро "Солнцево" – яркий корпус в пятнадцать этажей.

Всего в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" разыгрывается 20 квартир, 100 автомобилей и различного рода сертификаты. Как отметил президент МТПП Владимир Платонов, цель акции – простимулировать граждан, чтобы они голосовали удаленно, избегая скопления мест для предотвращения новой вспышки коронавирусной инфекции.

В акции могут принять участие только жители Москвы. Вся подробная информация доступна по ссылке.