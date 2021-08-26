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Жителей столичного региона в сентябре ожидает традиционное бабье лето – с переменчивой погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Первый осенний месяц в Москве и Московской области будет сменяться похолоданием и потеплением. В целом показатели сентября приближены к норме. В начале месяца заметно похолодает – на пять-шесть градусов.
По данным специалиста, первого сентября в регионе ожидается температура не ниже +20°С.
Вильфанд напомнил, что период бабьего лета наступает после затяжного похолодания, поэтому, чтобы им насладиться, нужно будет перетерпеть ненастье, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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