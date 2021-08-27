Главу МИДа поймали на вранье об эвакуации из Афганистана

Российские СМИ уличили во лжи главу внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебу. Тот на брифинге заявил без тени сомнения, что наша страна при эвакуации граждан из Афганистана использовала якобы не аэропорт Кабул, а авиабазу талибов* Баграм. Это, мол, говорит о том, что у Москвы с ними тесные связи. Своими умозаключениями Кулеба поделился на брифинге, передает РИА Новости.



Между тем есть немало фото– и видеокадров, на которых ясно видно, что российские самолеты прибывали именно в аэропорт Кабула. В частности, их показали информагентства Anadolu и Ruptly. В сюжетах СМИ видны наши лайнеры Ил-62М и Ил-76, а также самолеты американцев.

4 Russian planes evacuating 500 Russian, Ukrainian, Belarusian, Tajik, Kyrgyz, Uzbek nationals from Afghanistan https://t.co/AZz1McaO9R pic.twitter.com/k8JrYu2A32 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 25, 2021

В ночь на 26 августа Ил-62 и Ил-72 сели в аэропорту Чкаловский в Подмосковье. В Россию на самолетах Министерства обороны эвакуировали более пяти сотен человек, напоминает "Общественная служба новостей".

Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну. Об этом ранее сообщал наш посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, отмечает URA.RU.

Примечательно, что попавшийся на крайне некрасивом поступке Кулеба накануне накинулся с упреками на российского коллегу. Сергея Лаврова он обвинил в некорректных высказываниях в адрес Незалежной. Подробности - в нашем материале.

*организация запрещена в России

