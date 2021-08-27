Спелись с талибами*: украинский министр оболгал Россию

Спелись с талибами*: украинский министр оболгал Россию
Фото: Sra Taylor Crul/U.S. Air/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главу МИДа поймали на вранье об эвакуации из Афганистана

Российские СМИ уличили во лжи главу внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебу. Тот на брифинге заявил без тени сомнения, что наша страна при эвакуации граждан из Афганистана использовала якобы не аэропорт Кабул, а авиабазу талибов* Баграм. Это, мол, говорит о том, что у Москвы с ними тесные связи. Своими умозаключениями Кулеба поделился на брифинге, передает РИА Новости.

Между тем есть немало фото– и видеокадров, на которых ясно видно, что российские самолеты прибывали именно в аэропорт Кабула. В частности, их показали информагентства Anadolu и Ruptly. В сюжетах СМИ видны наши лайнеры Ил-62М и Ил-76, а также самолеты американцев.

В ночь на 26 августа Ил-62 и Ил-72 сели в аэропорту Чкаловский в Подмосковье. В Россию на самолетах Министерства обороны эвакуировали более пяти сотен человек, напоминает "Общественная служба новостей".

Из Афганистана вывезли всех россиян, которые изъявили желание покинуть страну. Об этом ранее сообщал наш посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, отмечает URA.RU.

Примечательно, что попавшийся на крайне некрасивом поступке Кулеба накануне накинулся с упреками на российского коллегу. Сергея Лаврова он обвинил в некорректных высказываниях в адрес Незалежной. Подробности - в нашем материале. 

*организация запрещена в России

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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