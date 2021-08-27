В ходе выступления американский президент дал слабину

Накануне в столице Афганистана прозвучало несколько взрывов. В результате трагедии погибли десятки человек, в том числе скончались 13 американских военных, около 20 ранено. Выступления Джо Байдена по этому поводу ждали не только граждане США, но и политологи, которые оценили речь президента.

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале прокомментировал выступление Байдена, обратив внимание не только на его речь, но и поведение.

Эксперт отметил, что американский лидер выступил подавленным.

"Кошмар",

- заключил Баширов, комментируя то, как демократ заломил руки.

Позже эксперт удалил фотографию, на которой было заметно, насколько напряжены руки американца, сложенные в замок.

Политолог также иронично заметил, что Байден "попал в... историю", намекая, что 46-й американский президент запомнится именно трагедией в Афганистане.

Позже в телеграм-канале появился психологический портрет главы США. Эксперты отметили, что Байден умеет скрывать свои темные стороны, поскольку готовился к карьере политика с ранних лет. Также трудности в семье и комплексы, которые демократ победил самостоятельно, говорят о силе духа и упорстве.

И хотя Байден воспитывался по строгим правилам католицизма, это не помешало ему поддерживать ЛГБТ-сообщество и аборты. Иными словами, глава Белого дома умеет приспосабливаться и находить общий язык даже с теми, кто не поддерживает его идеи.

Ранее Байден отпустил странную шутку на вопрос об американцах в Афганистане. Сотрудникам администрации вновь пришлось спасать репутацию президента.