"Кошмар": эксперты составили психологический портрет Байдена по реакции на трагедию в Кабуле

"Кошмар": эксперты составили психологический портрет Байдена по реакции на трагедию в Кабуле
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В ходе выступления американский президент дал слабину

Накануне в столице Афганистана прозвучало несколько взрывов. В результате трагедии погибли десятки человек, в том числе скончались 13 американских военных, около 20 ранено. Выступления Джо Байдена по этому поводу ждали не только граждане США, но и политологи, которые оценили речь президента. 

Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале прокомментировал выступление Байдена, обратив внимание не только на его речь, но и поведение. 

Эксперт отметил, что американский лидер выступил подавленным.

"Кошмар", 

- заключил Баширов, комментируя то, как демократ заломил руки. 

Позже эксперт удалил фотографию, на которой было заметно, насколько напряжены руки американца, сложенные в замок. 

Политолог также иронично заметил, что Байден "попал в... историю", намекая, что 46-й американский президент запомнится именно трагедией в Афганистане. 

Позже в телеграм-канале появился психологический портрет главы США. Эксперты отметили, что Байден умеет скрывать свои темные стороны, поскольку готовился к карьере политика с ранних лет. Также трудности в семье и комплексы, которые демократ победил самостоятельно, говорят о силе духа и упорстве. 

И хотя Байден воспитывался по строгим правилам католицизма, это не помешало ему поддерживать ЛГБТ-сообщество и аборты. Иными словами, глава Белого дома умеет приспосабливаться и находить общий язык даже с теми, кто не поддерживает его идеи. 

Ранее Байден отпустил странную шутку на вопрос об американцах в Афганистане. Сотрудникам администрации вновь пришлось спасать репутацию президента. 

Источник: Телеграм-канал "Политджойстик" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость300051
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Это теперь не Байден а Талибайден. Ему афганцы такое перо в задницу вставили что теперь не скоро очухается. Вяликую пиндосию окунули мордой в грязь сбив спесь, так с ними и дальше поступать нужно чтобы эта бандитская страна знала свое место.
Гость297498
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да с Бидона уже песок сыплется давно)
М
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сдулись хозяева какломонии и лимпопо
но щеневмерлики не отчаивайтесь.просите их о продлении прокачки газа до 2040 года.пусть продлят
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