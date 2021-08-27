В РФ вступают в силу несколько законов и правоустанавливающих норм, которые непременно обрадуют жителей страны

С 1 сентября 2021 г. жизнь многих россиян изменится в лучшую сторону благодаря вступающим в силу законам. Причем некоторые нововведения были анонсированы давно, но начинают действовать они только сейчас.

Автолюбители получат право легализовать свои гаражи, возведенные в населенных пунктах без разрешительной документации. "Амнистия" будет распространяться на гаражи, построенные до 2005 года. Платить госпошлину за земельный участок под постройкой не придется.

Аспиранты, осваивающие научную программу заочно, смогут брать на работе дополнительный оплачиваемый отпуск на 30 дней. Кроме того, Трудовой кодекс теперь обязывает работодателя предоставлять такому сотруднику дополнительный выходной день раз в неделю с оплатой 50%.

Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит "Пушкинскую карту". На нее будут поступать деньги от государства, потратить которые можно на культурные мероприятия. На первом этапе на карту зачислят по 3 тыс.рублей.

Родителям детей до 8 лет будут оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от заработка, независимо от трудового стажа.

Пассажиров поездов больше не смогут высаживать до прибытия в указанный в билете пункт следования в случае болезни, даже если нет возможности их изолировать от окружающих. Безбилетников и дебоширов по-прежнему можно ссаживать в любой точке маршрута.

Инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий с 27 сентября смогут оформить получение коляски, протезов и других средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Близкие родственники россиян, имеющие иностранное гражданство, смогут получать визу на въезд в РФ сроком до одного года. Весь этот период они могут находиться в России безвыездно. Норма распространяется на супругов, родителей, детей (в том числе усыновленных), супругов детей, братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, уточняет "Парламентская газета".

О других нововведениях, вступающих в силу в сентябре 2021 года, "Утро" писало ранее.