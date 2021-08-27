Приятные новости для россиян: что случится с наступлением осени

Приятные новости для россиян: что случится с наступлением осени
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
В РФ вступают в силу несколько законов и правоустанавливающих норм, которые непременно обрадуют жителей страны

С 1 сентября 2021 г. жизнь многих россиян изменится в лучшую сторону благодаря вступающим в силу законам. Причем некоторые нововведения были анонсированы давно, но начинают действовать они только сейчас.

Автолюбители получат право легализовать свои гаражи, возведенные в населенных пунктах без разрешительной документации. "Амнистия" будет распространяться на гаражи, построенные до 2005 года. Платить госпошлину за земельный участок под постройкой не придется.

Аспиранты, осваивающие научную программу заочно, смогут брать на работе дополнительный оплачиваемый отпуск на 30 дней. Кроме того, Трудовой кодекс теперь обязывает работодателя предоставлять такому сотруднику дополнительный выходной день раз в неделю с оплатой 50%.

Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит "Пушкинскую карту". На нее будут поступать деньги от государства, потратить которые можно на культурные мероприятия. На первом этапе на карту зачислят по 3 тыс.рублей.

Родителям детей до 8 лет будут оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от заработка, независимо от трудового стажа.

Пассажиров поездов больше не смогут высаживать до прибытия в указанный в билете пункт следования в случае болезни, даже если нет возможности их изолировать от окружающих. Безбилетников и дебоширов по-прежнему можно ссаживать в любой точке маршрута.

Инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий с 27 сентября смогут оформить получение коляски, протезов и других средств реабилитации с помощью электронного сертификата.

Близкие родственники россиян, имеющие иностранное гражданство, смогут получать визу на въезд в РФ сроком до одного года. Весь этот период они могут находиться в России безвыездно. Норма распространяется на супругов, родителей, детей (в том числе усыновленных), супругов детей, братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, уточняет "Парламентская газета".

О других нововведениях, вступающих в силу в сентябре 2021 года, "Утро" писало ранее. 

Фоторепортаж
Новые законы с 1 сентября: что важно знать россиянам с наступлением осени
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Источник: Парламентская газета ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Шаман
Пожаловаться Ответить
В стране не действуют законы, а если действуют то совершенно неадекватно. Это подтверждается ежедневными примерами. Поэтому все эти нововведения выглядят как чистка ботинок на трупе.
Гость296349
Пожаловаться Ответить
Вот и с легализацией гаражей - показатель полного бессилия государства, связанного социальной заботой о хамах и лентяях. Хотя конечно дешевле и лучше было бы дотировать реально нуждающихся местом в подземной парковке.

Так что от бессилия и в преддверии выборов просто фиксируем некоторое статус-кво
Гость296349
Пожаловаться Ответить
Гаражи - вообще отдельная тема. В больших городах их нужно сносить в принципе, а также самодельные парковки во дворах. Иначе по факту мы все живем на парковке. Но нужно строить большие подземные парковки, где ставить машины.
Но пока у нас социальное государство, это не возможно, так как штраф за парковку во дворе на зеленке мизерен и по факту не собирается, соответственно централизованные парковки не востребованы. А поднять штраф в 100 раз и взымать его в плоть до конфискации государство не решится.
Гость301807
Пожаловаться Ответить
Насчет "узаконивания гаражей"-полная чепуха.В любой момент(если это потребуется например застройщику,присмотревшему занятый гаражами участок)все прежние документы мигом признаются незаконными и хоть одинокий гараж,хоть целый кооператив,хоть рынок-снесут и спрашивать не будут.В Севастополе все это уже прошли при губернаторе Д.Овсянникове,еще в 15-18годах.А про Москву вообще можно не говорить.Любой документ сегодня законен-завтра уже незаконен.Так у нас,к сожалнию,а для кого-то к счастью.
1
новости партнеров

Россияне "продают душу" МФО

Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение

"Газпром" вынужден придумать план Б по "Северному потоку-2" из-за решения Европы

У российского монополиста остались сложные пути для возможности заполнить на 100% новую трубу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей