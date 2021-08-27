"Из картошки": Собчак подколола похваставшегося подарком Лукашенко

"Из картошки": Собчак подколола похваставшегося подарком Лукашенко
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая не оставила без внимания новости о белорусском коньяке

Накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Белорусский президент не упустил возможности похвастаться подарком, который ему не так давно преподнес глава "Белгоспищепрома". 

Разговаривая со своим гостем, Батька гордо произнес, что в Белоруссии начали производить собственный коньяк, пишет телеканал "360"

"И кто бы мог подумать, что Беларусь из винограда может коньяк производить! Говорят, хороший получился. Молодцы какие!"

– восхитился Лукашенко, отметив, что подаренная бутылка будет храниться в музее. 

Ксения Собчак, которая, как правило, не пропускает подобные новости, отреагировала в свойственной ей манере. Журналистка опубликовала в своем телеграм-канале видео, где запечатлен тот самый фрагмент, где Александр Григорьевич с упоением рассказывает о коньяке. 

"Первый в мире коньяк из картошки", 

– иронично заметила Собчак. 

К слову, авторы телеграм-канала "Пул Первого" отметили, что специалисты высоко оценили вкусовые свойства коньяка, произведенного в Белоруссии. 

Ранее медик поставил диагноз шатающемуся Лукашенко. В Сети заподозрили, что белорусский президент перенес инсульт. Однако все подозрения были развеяны. Неравнодушным пользователям объяснили, с чем может быть связана странная походка Батьки. 

Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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