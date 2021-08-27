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Накануне состоялась встреча Александра Лукашенко с Виктором Шейманом. Белорусский президент не упустил возможности похвастаться подарком, который ему не так давно преподнес глава "Белгоспищепрома".
Разговаривая со своим гостем, Батька гордо произнес, что в Белоруссии начали производить собственный коньяк, пишет телеканал "360".
"И кто бы мог подумать, что Беларусь из винограда может коньяк производить! Говорят, хороший получился. Молодцы какие!"
– восхитился Лукашенко, отметив, что подаренная бутылка будет храниться в музее.
Ксения Собчак, которая, как правило, не пропускает подобные новости, отреагировала в свойственной ей манере. Журналистка опубликовала в своем телеграм-канале видео, где запечатлен тот самый фрагмент, где Александр Григорьевич с упоением рассказывает о коньяке.
"Первый в мире коньяк из картошки",
– иронично заметила Собчак.
К слову, авторы телеграм-канала "Пул Первого" отметили, что специалисты высоко оценили вкусовые свойства коньяка, произведенного в Белоруссии.
Ранее медик поставил диагноз шатающемуся Лукашенко. В Сети заподозрили, что белорусский президент перенес инсульт. Однако все подозрения были развеяны. Неравнодушным пользователям объяснили, с чем может быть связана странная походка Батьки.
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