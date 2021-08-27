С такими заявлениями нужно быть аккуратнее

Недавно государственный деятель Николай Арефьев объявил, что нашей стране лучше отказаться от минимального размера оплаты труда. Однако в Совфеде считают такие предложения как минимум несвоевременными. Своим мнением поделился сенатор Валерий Рязанский.



Высокопоставленный госслужащий напомнил, что МРОТ и прожиточный минимум оказались примерно на одном уровне совсем недавно. Изначально, перед российскими властями стояла задача сровнять два эти показателя.

Каким образом ситуация будет развиваться в будущем, пока неизвестно. Учитывая вероятность различных сценариев, торопиться с отменой показателя МРОТ однозначно не стоит. Такое мнение Рязанский высказал в беседе с корреспондентом издания URA.RU.

Сенатор также обратил внимание, что обсуждаемый показатель в первую очередь ориентирован на компании, которые ведут свою трудовую деятельность в рыночных условиях. За счет него государство осуществляет контроль за сферой оплаты труда и не позволяет переступать утвержденный МРОТ нижний порог.

Ранее стало известно, что Минтруд упростил порядок начисления пенсий для отдельной категории россиян. В ведомстве решили обновить ранее действовавшие правила. Речь идет о жителях Российской Федерации, чья пенсия не превышает размера прожиточного минимума.