Московские первоклассники смогут бесплатно посетить детские технопарки в сентябре

В акции участвует 17 площадок дополнительного образования

Московские первоклассники смогут бесплатно посетить детские технопарки и парки развлечений в рамках акции "Первоклассный сентябрь". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, в прошлом году 15 площадок приняли около 2 тысяч юных москвичей в рамках аналогичной акции. В этом году участников стало больше – первоклассников ждут в 17 парках.

"На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям – робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям",

– рассказала Наталья Сергунина.

Для участия в акции необходимо заранее зарегистрироваться на едином сайте-агрегаторе детских технопарков Москвы. Там можно выбрать площадку и дату посещения. Подтверждение заявки придет на электронную почту.

Уже известно, что детский технопарк "Вертикальный взлет" подготовил на сентябрь химическое шоу. В детском технопарке РГСУ можно будет порисовать 3D-ручкой. В "Наукограде" МФЮА посетителей ждет мини-квест, в процессе которого участники освоят основы программирования, алгоритмы движения робота и принципы работы светодиодов. Помимо наукоградов, первоклассников ждут в музее занимательных наук "Экспериментаниум", городе профессий "КидБург", спортивно-развлекательном центре "Небо" и на других площадках.