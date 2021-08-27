Магазин поощрений проекта "Активный гражданин" пополнился новыми предложениями

Партнерами программы стали социально ориентированные НКО

Участники московского проекта "Активный гражданин" смогут обменять баллы на товары, предоставленные социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) – партнерами Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы.

В частности, баллы уже можно обменять на изделия, изготовленные подопечными центра адаптации и развития "Изумрудный город". Подростки и взрослые с ментальными особенностями и психическими расстройствами своими руками делают ароматические свечи, бумагу ручного литья, блокноты для записей и многое другое. Работа в мастерских помогает им социализироваться, а участники "Активного гражданина", заказывая их изделия, помогут им чувствовать себя востребованными.

Москва активно поддерживает социальные НКО. В городе ежегодно проводится конкурс грантов. В 2021 г. в Москве запущен новый проект – агрегатора онлайн-магазинов некоммерческих организаций „Москва – добрый город“. На его сайте можно приобрести вещи, сделанные руками подопечных социально ориентированных НКО.

"Активный гражданин" – один из первых крупных партнеров социального агрегатора онлайн-магазинов НКО. В ближайшее время в магазине поощрений проекта появятся изделия от фонда помощи ментальным инвалидам "Единение", общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности", фонда "Творческое объединение „Круг“", фонда помощи людям с нарушениями развития "Жизненный путь", общественной организации "Сообщество семей слепоглухих", фонда помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом "Живи сейчас" и др.

Ранее участники проекта "Активный гражданин" получили возможность направлять свои поощрительные баллы на благотворительность.

Помимо этого, в магазине поощрений можно обменять баллы на брендированные сувениры, экскурсии, походы в кино, пополнение карты "Тройка" и сертификаты в магазины-партнеры.