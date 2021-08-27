Испытание на прочность чуть не закончилось для артистки больницей

Якутянка Лариса Троева славится своими совершенно безумными трюками. Многократная рекордсменка посвятила экстриму уже около 30 лет своей жизни и, похоже, не собирается останавливаться. Накануне артистка решила удивить поклонников очередными трюками. Без инцидентов не обошлось.

Троева решила проверить свой пресс на прочность. Всего за несколько минут по животу любительницы экстрима проехались мотоцикл, машина и самолет. Техника следовала друг за другом.

В качестве страховки на живот якутянки положили деревянную доску. Первым стартовал мотоцикл, который немного не рассчитал, поэтому в самый ответственный момент соскользнул с доски и проехался по ногам Троевой. Но Лариса потребовала продолжить эксперимент, уверяя, что медицинская помощь ей не нужна.

Следующей ехала машина. Слабонервным, пожалуй, это видео лучше не видеть, потому что авто сломало доску передним колесом. Из-за этого заднее буквально проехалось по стройной экстремалке, унося ее за собой.

Якутянка лишь отмахнулась, заявив, что все порядке. Мол, поврежден только костюм, поэтому нет смысла останавливаться.

Завершил шоу самолет. Благо, здесь обошлось без неприятностей. После свое очередное достижение Троева отмечала с бокалом шампанского в руке и в окружении близких людей.