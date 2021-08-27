Когда можно выкапывать картофель по лунному календарю

Когда можно выкапывать картофель по лунному календарю
Фото: pixabay.com
К конце августа у огородников есть два дня

Некоторые огородники верят, что выкапывать картофель нужно в определенные дни, связанные с той или иной фазой Луны. В противном случае урожай быстро испортится и разочарует своим вкусом.

Благоприятные дни для выкапывания картошки

Если речь идет про август, то наиболее подходящими днями считаются 30 и 31 числа. В последние дни лета собирают урожай ранних и среднеранних сортов.

В сентябре среднепоздние сорта желательно выкопать 10 и 11 числа. А вот за сбор поздних сортов можно взяться в период с 14 по 16 сентября, а также 22, 23, 26, 27 и 28.

Если вы по какой-то причине не смогли выкопать картошку в вышеперечисленные дни, не стоит отчаиваться. В октябре получится наверстать упущенное. Так, вытаскивать долгожданные корнеплоды из земли можно 8, 9, 12, 13, 18-20 и 23.

Что делать с выкопанным картофелем

После сбора урожая плоды необходимо разложить на грядках и оставить в таком положении на некоторое время (если погода позволяет). Затем картофель следует перенести под тент. Это необходимо для того, чтобы корнеплоды хорошенько просохли.

Нахождение на свежем воздухе поспособствует загрубеванию картофельной кожицы. В результате урожай будет храниться лучше.

И только после этого овощи можно перенести в погреб на длительное хранение.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, что делать с почвой после уборки картофеля. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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