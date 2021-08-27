В Аналитическом центре правительства РФ обсудили проблему развития городов при АЭС и наукоградов

Ведущие корпорации намерены объединиться с федеральными и местными органами власти для решения проблемы

Малые города, которые составляют научный и технологический потенциал РФ, нуждаются в системной программе развития. Такое мнение выразили участники V форума городов, которой прошел 25-26 августа в Москве.

На встрече уделили внимание не только "атомным городам", но и муниципальным образованиям, которые расположены в зоне ответственности российских технологических и промышленных гигантов. В мероприятии приняли участие представители таких организаций, а также главы городов, представители аналитических центров и субъектных органов.

Города, обладающие высоким потенциалом в научно-технической сфере, представляют собой целые отрасли с широчайшим спектром компетенций по созданию новых производств. Однако проблема заключается в несоответствии технологического роста темпам развития городской инфраструктуры в подобных субъектах. Наблюдается отток населения, привлечение новых кадров также затруднительно.

Действующая законодательная база не дает возможностей госкорпорациям и бизнесу в целом активно участвовать в развитии таких городов. Участники обсудили пути решения этой проблемы на площадке Аналитического центра правительства России, где провели пленарное заседание "Стратегия Центра: базис диверсификации – устойчивость территорий особого государственного значения".

Как отметил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель наблюдательного совета "Росатома", таким городам предстоит преодолеть пропасть, которая отделяет их от лучших мировых мегаполисов. Такая цель заслуживает того, чтобы вложить весь творческий и организационный потенциал в кооперации с руководством городов, федеральных властей и ведущих отечественных компаний.

В пределах контура самого "Росатома" сегодня 26 малых городов, в том числе наукограды и города при атомных электростанциях. Как отметил гендиректор ГК "Росатом" Сергей Лихачев, у каждого города имеются свои точки роста, с которых необходимо начинать всю работу.

"Мы должны умножить лучшие практики, которые уже существуют в городах, на лучшие технологии, которыми обладаем мы и другие корпорации", – высказался Лихачев во время выступления на форуме.