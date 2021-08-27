Жительницу Подмосковья приговорили к трем годам за истязание ребенка

Женщина избивала собственную дочь

Суд признал жительницу подмосковного Талдома виновной в истязании ребенка. Об этом сообщили в региональном СК.

34-летняя россиянка отдала шестилетнюю дочь на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Малышка жила в ужасных условиях. Мать навещала дочь крайне редко, а также издевалась и избивала ее, считая, что у девочки есть психическое расстройство.

К врачам при этом женщина ребенка не отводила, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". В итоге суд отправил истязательницу на три года и один месяц в места лишения свободы. 

Источник: СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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