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Суд признал жительницу подмосковного Талдома виновной в истязании ребенка. Об этом сообщили в региональном СК.
34-летняя россиянка отдала шестилетнюю дочь на попечение знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Малышка жила в ужасных условиях. Мать навещала дочь крайне редко, а также издевалась и избивала ее, считая, что у девочки есть психическое расстройство.
К врачам при этом женщина ребенка не отводила, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня". В итоге суд отправил истязательницу на три года и один месяц в места лишения свободы.
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