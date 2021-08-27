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Боевики спецподразделения движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) зашли на территорию международного аэропорта в Кабуле. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik со ссылкой на издание Herat Times.
По информации издания, функции по обеспечению безопасности в большей части воздушной гавани афганской столицы переданы талибам. Ранее аэропорт был под контролем американских военных и сил НАТО.
Напомним, накануне, 26 августа, был совершен теракт вблизи аэропорта, в результате чего погибли, по последним данным, 170 человек, включая 13 представителей Пентагона. Вину за серию взрывов взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГ.
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