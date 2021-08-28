Вступят в силу в сентябре: Володин напомнил россиянам о новых законах

Вступят в силу в сентябре: Володин напомнил россиянам о новых законах
Вячеслав Володин. Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Среди важных – больничный на ребенка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил россиянам о новых законах, которые начнут действовать с 1 сентября.

Среди важных нововведений – больничные на малышей до семи лет включительно. Володин отметил, что по ним сотрудники будут получать выплаты в размере 100 процентов среднего заработка. Стаж при этом не будут принимать во внимание.

Председатель Госдумы напомнил, что поддержка россиян с детьми – это одно из главных направлений работы парламентариев. Так, с 1 июля 2021 года действуют законы, направленные на поддержку неполных семей и выплатах беременным россиянкам.

Второй немаловажный закон касается "гаражной амнистии". Парламентарии устранили правовой пробел в этой сфере. Благодаря проделанной работе россияне получили возможность наконец оформить в собственность участки, на которых долгое время стоят их гаражи. Платить за это не нужно.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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