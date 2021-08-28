Контроль за устраивающими стычки мигрантами ужесточат – Собянин

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Сергей Собянин заверил, что гостей, которые нарушают
порядок, будут выдворять из столицы. Здесь таким гостям не рады, написал он на
официальном сайте.
Градоначальник напомнил, что в Россию каждый год прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из стран СНГ. Собянин отметил, что большая часть не нарушает закон и добросовестно выполняет свою работу.
Однако бывают и неприятные ситуации. Мэр Москвы прокомментировал несколько массовых драк, которые произошли за последнее время, и заверил, что контроль за нарушающими порядок мигрантами ужесточат. Полиция уже проводит рейды.
За последние несколько месяцев "возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну", сообщил мэр.
Собянин добавил, что в Москве рады гостям. Но только тем, кто ведет себя подобающе.
Финансовое поведение все большего числа россиян продолжает вызывать недоумение
Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники