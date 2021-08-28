Контроль за устраивающими стычки мигрантами ужесточат – Собянин

Сергей Собянин заверил, что гостей, которые нарушают порядок, будут выдворять из столицы. Здесь таким гостям не рады, написал он на официальном сайте.



Градоначальник напомнил, что в Россию каждый год прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из стран СНГ. Собянин отметил, что большая часть не нарушает закон и добросовестно выполняет свою работу.

Однако бывают и неприятные ситуации. Мэр Москвы прокомментировал несколько массовых драк, которые произошли за последнее время, и заверил, что контроль за нарушающими порядок мигрантами ужесточат. Полиция уже проводит рейды.

За последние несколько месяцев "возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну", сообщил мэр.

Собянин добавил, что в Москве рады гостям. Но только тем, кто ведет себя подобающе.