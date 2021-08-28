Неожиданное для 66-летнего политика занятие запечатлели журналисты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, решил отвлечься от политической повестки и немного отдохнуть в последние летние выходные. Развлечения политика показали журналисты – фото опубликовано в телеграм-канале "Пул первого".



На кадре Лукашенко с серьезным лицом катается на сигвее. Одет белорусский лидер в спортивный костюм и кроссовки.

"Сигвей Первого! А как вы проводите последние выходные этого лета?" – подписали фото авторы телеграм-канала.

Ранее стало известно, что внучка Лукашенко поступила в МГУ. Девушка будет учиться на филфаке. Примечательно, что родственница президента Белоруссии сдавала русский язык в группе с иностранцами.