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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему,
решил отвлечься от политической повестки и немного отдохнуть в последние летние
выходные. Развлечения политика показали журналисты – фото опубликовано в
телеграм-канале "Пул первого".
На кадре Лукашенко с серьезным лицом катается на сигвее. Одет белорусский лидер в спортивный костюм и кроссовки.
"Сигвей Первого! А как вы проводите последние выходные этого лета?" – подписали фото авторы телеграм-канала.
Ранее стало известно, что внучка Лукашенко поступила в МГУ. Девушка будет учиться на филфаке. Примечательно, что родственница президента Белоруссии сдавала русский язык в группе с иностранцами.
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