Чтобы дольше служила: как правильно использовать посудомоечную машину

Чтобы дольше служила: как правильно использовать посудомоечную машину
Фото: pixabay.com
Не стоит покупать некачественные моющие средства

Некоторые хозяйки используют посудомоечную машину. Этот бытовой прибор упрощает жизнь и бережет маникюр представительниц прекрасного пола. Расскажем, как правильно пользоваться изделием, чтобы оно прослужило долгое время.

Совет №1. Аккуратно размещайте посуду в посудомоечной машине. Внутри технического устройства есть несколько ярусов, предназначенных для разных видов бытовых приборов. Например, в самом верху, как правило, должны располагаться вилки, ложки и ножи.

Совет №2. Учитывайте, что режим мытья должен соответствовать типу или загрязнению посуды. Так, если вы хотите помыть хрупкие изделия, то выбирайте более деликатную программу. В случае с загрязненными кастрюлями или сковородами подойдет интенсивный режим.

Совет №3. Не стоит покупать дешевые моющие средства. Речь идет о специальных капсулах для посудомойки. Некачественные химические средства не только нанесут вред бытовому устройству, но и плохо отмоют посуду.

Совет №4. Следите за качеством воды. Если она чересчур жесткая, то важно приобрести специальную соль. В противном случае на деталях посудомоечной машины образуются налет и коррозия. В результате она быстрее выйдет из строя.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как почистить ковер с помощью таблетки для посудомоечной машины. Данный метод поможет избавиться даже от въевшихся пятен. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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