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В начале осени огородники собирают урожай тыквы. Одни плоды они готовят для длительного хранения, а остальные пускают на заготовки – сок или варенье. Расскажем, что сделать с бахчевой культурой, чтобы она пережила зиму.
Для длительного хранения больше всего подходят плоды крупного или среднего размера. Важно отобрать тыквины без значительных повреждений.
После того, как вы собрали тыквенные с грядки, на неделю поместите их туда, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%. В подобных условиях культура дозреет, а ее кожица станет более плотной.
Если на тыквинах есть небольшие повреждения, обработайте их 3%-ным раствором марганцовки. Это исключит риск загнивания плодов.
По истечении семи дней переложите тыкву на постоянное место хранения. Лучшими условиями считаются температура воздуха от 4 до 9°C и влажность 70%. Если у вас есть погреб или чулан, то поместите урожай там. Подходящим местом для хранения культуры в квартире считается лоджия.
Как только вы определились с локацией, положите тыквины на небольшом расстоянии друг от друга. Под них следует положить сделанную из соломы подстилку.
Ранее "Утро.ру" рассказало, когда пора собирать урожай тыквы. Внимание следует обращать на плодоножку, листья и цвет кожуры. Также на то, что плод созрел, указывает звонкий звук при постукивании.
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