Должны быть соблюдены определенные температурные условия

В начале осени огородники собирают урожай тыквы. Одни плоды они готовят для длительного хранения, а остальные пускают на заготовки – сок или варенье. Расскажем, что сделать с бахчевой культурой, чтобы она пережила зиму.

Правила хранения тыквы

Для длительного хранения больше всего подходят плоды крупного или среднего размера. Важно отобрать тыквины без значительных повреждений.

После того, как вы собрали тыквенные с грядки, на неделю поместите их туда, где температура воздуха составляет 25-28°C, а влажность держится на уровне 85%. В подобных условиях культура дозреет, а ее кожица станет более плотной.

Если на тыквинах есть небольшие повреждения, обработайте их 3%-ным раствором марганцовки. Это исключит риск загнивания плодов.

По истечении семи дней переложите тыкву на постоянное место хранения. Лучшими условиями считаются температура воздуха от 4 до 9°C и влажность 70%. Если у вас есть погреб или чулан, то поместите урожай там. Подходящим местом для хранения культуры в квартире считается лоджия.

Как только вы определились с локацией, положите тыквины на небольшом расстоянии друг от друга. Под них следует положить сделанную из соломы подстилку.

Ранее "Утро.ру" рассказало, когда пора собирать урожай тыквы. Внимание следует обращать на плодоножку, листья и цвет кожуры. Также на то, что плод созрел, указывает звонкий звук при постукивании.