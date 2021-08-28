Магнитные бури в сентябре 2021: когда нужно поберечь здоровье

Магнитные бури в сентябре 2021: когда нужно поберечь здоровье
Фото: pixabay.com
В такие дни метеочувствительным людям нужно быть особенно внимательными к себе

Магнитные бури, которые случаются после вспышек на Солнце, оказывают негативный эффект на тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. В такие периоды может резко ухудшиться настроение, разболеться голова. Многие жалуются, что плохо спят.

Во время магнитных бурь не стоит перенапрягаться. Постарайтесь есть здоровую пищу, прогуляться перед сном, не употребляйте спиртное и ограничьте дозы кофеина.

Расписание магнитных бурь в сентябре 2021 года

Итак, в первый осенний месяц магнитные бури ожидаются:

10, 13, 16 и 22 сентября.

Подробно о том, чего нельзя делать во время магнитной бури, читайте в нашем материале.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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