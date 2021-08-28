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Магнитные бури, которые случаются после вспышек на Солнце,
оказывают негативный эффект на тех, у кого есть сердечно-сосудистые
заболевания. В такие периоды может резко ухудшиться настроение, разболеться
голова. Многие жалуются, что плохо спят.
Во время магнитных бурь не стоит перенапрягаться. Постарайтесь есть здоровую пищу, прогуляться перед сном, не употребляйте спиртное и ограничьте дозы кофеина.
Итак, в первый осенний месяц магнитные бури ожидаются:
10, 13, 16 и 22 сентября.
Подробно о том, чего нельзя делать во время магнитной бури, читайте в нашем материале.
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