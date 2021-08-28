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Махровые полотенца – достаточно капризные изделия. Если неправильно за ними ухаживать, то они в скором времени лишатся мягкости и приобретут неприятный запах.
Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, как правильно стирать подобные полотенца. Однако секрет их высокого качества кроется не только в соблюдении определенных нюансов при стирке. Важно также правильно сушить, гладить и хранить изделия.
Махровые полотенца нежелательно сушить на батареях или под прямыми солнечными лучами. Также нельзя допускать пересушивания банных принадлежностей. После завершения стирки необходимо хорошенько встряхнуть полотенце, чтобы все ворсинки расправились.
Во время глажки на утюге нужно установить режим минимального нагрева. Сильно нагретый бытовой прибор повредит структуру волокон, из-за чего изделие станет жестким. Гладить махровые полотенца необходимо с паром.
Махровые полотенца лучше всего хранить в отдельном шкафу, чтобы они не впитывали в себя посторонние запахи. Как только изделия загрязнятся, их не стоит бросать к остальным вещам, которые ожидают стирки. Иначе избавиться от затхлого запаха точно не получится.
Наполните таз горячей водой. Добавьте туда две столовые ложки морской соли, такое же количество соды, 200 миллилитров 9%-ного уксуса и две столовые ложки кондиционера для белья. Погрузите в полученный раствор полотенца и оставьте на пять часов. По истечении нужного времени отправьте изделия в стиральную машинку.
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