Изделия желательно гладить с паром

Махровые полотенца – достаточно капризные изделия. Если неправильно за ними ухаживать, то они в скором времени лишатся мягкости и приобретут неприятный запах.

Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, как правильно стирать подобные полотенца. Однако секрет их высокого качества кроется не только в соблюдении определенных нюансов при стирке. Важно также правильно сушить, гладить и хранить изделия.

Сушка

Махровые полотенца нежелательно сушить на батареях или под прямыми солнечными лучами. Также нельзя допускать пересушивания банных принадлежностей. После завершения стирки необходимо хорошенько встряхнуть полотенце, чтобы все ворсинки расправились.

Глажка

Во время глажки на утюге нужно установить режим минимального нагрева. Сильно нагретый бытовой прибор повредит структуру волокон, из-за чего изделие станет жестким. Гладить махровые полотенца необходимо с паром.

Хранение

Махровые полотенца лучше всего хранить в отдельном шкафу, чтобы они не впитывали в себя посторонние запахи. Как только изделия загрязнятся, их не стоит бросать к остальным вещам, которые ожидают стирки. Иначе избавиться от затхлого запаха точно не получится.

Как реанимировать старые полотенца

Наполните таз горячей водой. Добавьте туда две столовые ложки морской соли, такое же количество соды, 200 миллилитров 9%-ного уксуса и две столовые ложки кондиционера для белья. Погрузите в полученный раствор полотенца и оставьте на пять часов. По истечении нужного времени отправьте изделия в стиральную машинку.