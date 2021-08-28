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В воскресенье, 29 августа, православные будут отмечать Ореховый Спас – последний из трех Спасов. В этот день многие верующие отправятся в церковь, чтобы помолиться и освятить продукты.
Наши предки на Ореховый Спас несли в церковь полотна, а также изделия из пряжи и льна. Считалось, что после взаимодействия со святой водой данные вещи вбирают в себя магические свойства. Якобы с помощью них становится возможным лечение людей и избавление от негативной энергетики.
Сейчас же люди, исповедующие христианство, приносят в культовое сооружение орехи, мед, яблоки, хлеб и виноград. Кроме того, некоторые берут с собой ветви и листья с орешников.
После освящения вышеперечисленные продукты используют для заготовок. А ореховые ветви и листья идут на изготовления целебных настоек.
Еще одна распространенная традиция на 29 августа – освящение новых колодцев и очищение старых источников. По завершении обряда принято выпить из них воду, чтобы притянуть к себе здоровье и удачу.
Кроме того, на Ореховый Спас нужно обойти вокруг колодца, чтобы замкнуть летний цикл и подготовиться к приходу осени.
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года.
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