Ореховый Спас-2021: какие продукты нужно освятить

Ореховый Спас-2021: какие продукты нужно освятить
Фото: pixabay.com
Считается, что после обряда раскрываются все целебные свойства

В воскресенье, 29 августа, православные будут отмечать Ореховый Спас – последний из трех Спасов. В этот день многие верующие отправятся в церковь, чтобы помолиться и освятить продукты.

Что несли в церковь в прошлом 

Наши предки на Ореховый Спас несли в церковь полотна, а также изделия из пряжи и льна. Считалось, что после взаимодействия со святой водой данные вещи вбирают в себя магические свойства. Якобы с помощью них становится возможным лечение людей и избавление от негативной энергетики.

Что несут в церковь сейчас 

Сейчас же люди, исповедующие христианство, приносят в культовое сооружение орехи, мед, яблоки, хлеб и виноград. Кроме того, некоторые берут с собой ветви и листья с орешников.

После освящения вышеперечисленные продукты используют для заготовок. А ореховые ветви и листья идут на изготовления целебных настоек.

Еще одна распространенная традиция на 29 августа – освящение новых колодцев и очищение старых источников. По завершении обряда принято выпить из них воду, чтобы притянуть к себе здоровье и удачу.

Кроме того, на Ореховый Спас нужно обойти вокруг колодца, чтобы замкнуть летний цикл и подготовиться к приходу осени.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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