Планы КТК по расширению идущего к Черному морю нефтепровода встревожили экспертов

Расширение трубопровода и увеличение объемов прокачки топлива может обернуться экологической катастрофой

Ранее, 7 августа, в акватории Черного моря разлилась нефть. Экологическая катастрофа случилась на выносном погрузочном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Пока точное количество нефти, вылившейся в море, подсчитывается. Но уже сейчас специалисты бьют тревогу – обитатели акватории под угрозой. Восстановление флоры и фауны может растянуться на годы.



Судя по снимкам, сделанным из космоса, пятно нефти тянется на 19 километров. Площадь разлива может составлять около 80 квадратных километров, сообщили в Институте космических исследований РАН. Если эти данные подтвердятся, то КТК занизила масштабы бедствия в 400 тысяч раз. В компании заявили, что площадь разлива – всего 200 квадратных метров.

В официальном заявлении говорится, что катастрофа случилась из-за разрушения внутренней полости гидрокомпенсатора. При этом экологи говорят, что подобное бедствие было неизбежно, ибо нефтепроводу давали слишком большую нагрузку ради прибыли компании.

Как сообщила зампред правительства России Виктория Абрамченко, оборудование было изношено, капремонт давно не проводили. По словам вице-премьера, подрядчик сменился в 2021 году, а предыдущий вообще не заботился о состоянии оборудования.

На фоне катастрофы руководство приняло решение, которое эксперты называют абсурдным – увеличить объемы прокачки топлива и расширить нефтепровод. Эколог, кандидат географических наук Ирина Черкашина уверена, что на первом месте для компании – деньги.

"Мотивация компании предельно проста и понятна – увеличиваются объемы, увеличивается и прибыль. Говорить об экологических последствиях и социальной ответственности бизнеса не приходится….", - резюмировала эксперт.

Черкашина добавила, что если объемы прокачки топлива вырастет до 90 миллионов тонн в год, следующая авария станет катастрофой, которая "погубит целый регион".

Член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат заявила, что КТК нарушил российские законы. Она сообщила, что разрешение на строительство трубопроводной системы консорциум не получил.

"Для этого нужно было получить положительное заключение федеральной экологической экспертизы проекта. Этого решения нет, но это не помешало им приступить к строительству и благополучно его завершить".

Она заключила, что объекты компании в Новороссийске – не что иное, как самострой.