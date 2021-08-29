Талибы* убили известного певца

Его творчество оказалось под запретом в захваченном Афганистане

Популярного исполнителя Фавада Андараби расстреляли талибы*. Об этом сообщает Times Now. 

Его вытащили из собственного дома и убили. Новость подтвердил сын певца. 

Расправу над артистом устроили через несколько дней после того, как в Афганистане ввели новые правила, запрещающие музыку в стране, а также обязательном присутствии сопровождающего мужчины для женщин. 

Также указывается, что его песни были направлены в поддержку сопротивления Талибану*.

*запрещенная в России организация

Источник: Times Now
Роман ИГНАТОВ
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