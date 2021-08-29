Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

Мэр озвучил условие появление новых творческих площадок в городе

В Москве проходит крупнейший российский форум "Креативная неделя", посвященный развитию креативной индустрии в стране. В нем принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

К креативной индустрии в одной лишь Москве имеют отношение больше миллиона человек – около 15% от работающего населения.

"Власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества. И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве", – отметил глава столичной администрации.

Он отметил, что в последнее время появилась высокая потребность в работе дизайнеров и архитекторов. Они задействованы при строительстве новостроек, поскольку требования новым зданиям кратно увеличились, занимаются реставрацией исторических объектов.

Сейчас в Москве сформировались три крупных кластера креативных индустрий: первый – разработчики программного продукта, издательская деятельность и реклама, второй – медиакластер, включающий в себя производство музыки, кино и вещания, и третий – кластер-мода.

Всего в столице действуют 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Их общая выручка превышает три триллиона рублей. Таким образом, креативные индустрии создают 6,3 процента валового регионального продукта Москвы.

При запросе бизнеса, отметил Собянин, город готов закладывать новые площадки для креативной отрасли при развитии новых территорий и реорганизации промзон.

"Вопрос в инвесторах, в желании этим заниматься", – подчеркнул мэр.

Напомним, в прошлом году в Москве было создано Агентство креативных индустрий, целью которого является поддержка креативных индустрий и формирование положительного имиджа столицы.

Российская креативная неделя проходила с 26 по 29 августа. В форуме приняли участие представители десятка креативных индустрий. На мероприятии прошли тематические лекции, дискуссии, сессии, а желающие могли поработать в творческих лабораториях для детей и взрослых.