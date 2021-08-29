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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская после побега в Польшу дала интервью еще одному западному изданию – газете Financial Times. Она встретилась с журналистами в одном из польских ресторанов. Представитель СМИ предложил угостить ее каким-нибудь блюдом, на что она ответила решительным отказом – ей запрещено.
Как рассказала Тимановская, после скандала в Токио ей нельзя есть пищу в общественных местах из соображений безопасности. Она опасается, что ее могут отравить белорусские спецслужбы.
Напомним, во время Олимпиады-2021 легкоатлетка пожаловалась на белорусское спортивное руководство в соцсетях. После этого ее собирались вывезти с соревнований обратно в Минск, однако в аэропорту она подошла к полицейскому, пожаловавшись, что ее собираются насильно вывезти из страны.
Позже она попросила политического убежища в Польше.
Александр Лукашенко заявлял, что спортсменка планировала провокацию заранее по указке Запада.
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