Сохранить урожай можно с помощью пьянящей насекомых приманки

В самом разгаре сезон сбора урожая плодовых деревьев. Яблони и груши почти отплодоносили, поэтому остается дело за малым. Однако часто садоводы сталкиваются с проблемой, когда яблоки и груши начинают опадать. Из-за этого портится газон, а начинающие гнить фрукты притягивают вредителей. Но справиться с проблемой можно с помощью смекалки.

Как защитить яблоки и груши от ос и муравьев

Когда яблоки и груши начинают созревать, их сладкий аромат привлекает ос и муравьев. Желающие полакомиться нектаром насекомые могут оставить хозяев сада без урожая. Как правило, они наносят больший урон, чем птицы. А осы и вовсе могут ужалить.

Но если положить рядом с деревьями что-то более привлекательное. Тогда вредители не доберутся до груш и яблок.

Проверенный вариант – варенье.

Возьмите небольшую стеклянную банку и налейте в нее немного лакомства.

Обвяжите ловушки веревкой и повесьте на дерево. Насекомые будут попадать в такие капканы, не трогая при этом плоды.

Для достижения большего эффекта используйте ежевичное варенье, которое будет пьянить ос.

Муравьев отпугнет корица. Посыпьте специей все муравейники на участники. И через некоторое время от насекомых не останется и следа.

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