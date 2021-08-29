Тест: какие у вас в действительности политические взгляды

Узнайте, ответив на несколько простых вопросов

Из всех существующих политических течений бывает сложно выбрать, чьи идеи близки больше всего – анархистов, коммунистов, консерваторов, либералов или социалистов. Предлагаем вам пройти небольшой тест, после которого вы узнаете, чьи взгляды разделяете в большей степени.