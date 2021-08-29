Мэр Казани взял из приюта 2,5-месячного щенка

Ему дали кличку Аяврик

На Западе взятой из приюта собакой уже давно никого не удивишь. Для России же это пока все еще относительно смелый поступок. По сути взять собаку из приюта – все равно что спасти ей жизнь, ведь вряд ли животное в приюте ожидает радостная жизнь. И, как это часто бывает, первопроходцами тут становятся знаменитости.

Обладателями собственных собак, взятых из приюта, сегодня стали мэр Казани Ильсур Метшин и тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий. Во время благотворительного мероприятия "Дай лапу" они выбрали себе в приюте животных и забрали их домой.





Ильсур Метшин вместе с младшим сыном Радмиром взяли себе домой щенка, которому едва исполнилось 2,5 месяца. Его назвали Аяврик.

"Мне сказали, что щенка нашли на стройке. Скулил около вагончика, видимо, голодный был. Большое желание сделать Казань без бездомных животных. К сожалению, нет исчерпывающего опыта в нашей стране. Но, например, сегодняшняя акция пусть и не решит всех проблем, но это возможность обратить внимание на ответственное отношение к нашим четвероногим друзья",

– рассказал мэр Казани.

По его словам, "всем предстоит большая работа, в том числе по оптимизации законодательства: закон пока несовершенный, но надо, чтобы он работал".

Леонид Слуцкий взял щенка, которого планирует поселить на базе ФК "Рубин". Щенка назвали Квара.





Акция полезна как тем, кто хочет завести себе нового друга, так и тем, кто уже является владельцами собак. Для всех желающих специалисты – ветеринары, кинологи, зоопсихологи – дали рекомендации по уходу за животными. В рамках мероприятия работала благотворительная ярмарка, часть вырученных средств от которой пойдет в помощь приюту.