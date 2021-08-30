"Не приучены": эксперт назвал причины переплаты за ЖКХ у россиян

"Не приучены": эксперт назвал причины переплаты за ЖКХ у россиян
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Специалист заявил, что изменить положение может просветительская деятельность

Граждане РФ часто сталкиваются с переплатами за коммунальные услуги по причине неумения экономить, возникновения поломок технического характера в жилых помещениях и общей энергоэффективности домов в стране, которая остается на низком уровне. Соответствующее заявление сделал эксперт в сфере ЖКХ, кандидат технических наук Роман Шепс.

Специалист указал, что источник проблем, как правило, один и тот же – люди попросту не могут экономить на свете, воде и газе, так как банально "не приучены". Такое явление, убежден специалист, искореняется просветительской деятельностью. Шепс также предложил ввести соответствующие уроки в общеобразовательных учреждениях.

Еще одна распространенная проблема, приводящая к переплатам – поломка оборудования дома. Нередко неисправный сливной бочок или сломанный кран на кухне оказываются причиной "накапавших" рублей. 

Шепс также указал, что в основной массе российские многоквартирные здания не имеют высокой энергоэффективности – то есть в них нет возможностей для регулирования необходимого потребления тепла.

Последний фактор, указал эксперт, приводит к весьма существенным переплатам.

"Особенно,, когда отопление включено, а на улице оттепель", – указал Шепс.

При отсутствии счетчиков в ряде квартир производство начислений осуществляется в соответствии с еще более невыгодными нормативами – иногда переплата составляет полторы тысячи рублей. В среднем же установка счетчика окупается за три-четыре месяца, передает URA.ru.

Ранее эксперт Сергей Минко указал на способы списания долгов за жилищно-коммунальные услуги, рассказав, в какому случае лицо вправе обращаться в суд.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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