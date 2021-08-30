Баллами акции "Миллион призов" после выборов-2021 можно пополнить карту "Тройка"

Участники программы сами решат, как распорядиться полученным призом

Москвичи, выигравшие баллы по акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", смогут пополнить ими карту "Тройка" и расплачиваться за проезд в городском транспорте. Один призовой балл равен одному рублю.

Шанс получить баллы имеет каждый москвич, поучаствовавший в выборах 17 – 19 сентября в дистанционном формате. Для участников предусмотрено 250 тысяч призов в виде баллов по 10, 25, 50 и 100 тысяч. Эти суммы в рублевом эквиваленте можно будет потратить в магазинах-партнерах акции, аптеках, ресторанах и т.д. Их также можно записать на карту "Тройка" и потратить на проезд в общественном транспорте по тарифу "Кошелек".

Помимо этого, среди участников дистанционного голосования разыграют автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Розыгрыш будет проходить в несколько этапов с 18 до 20 сентября.

Чтобы стать участником акции, нужно до вечера 13 сентября подать заявку на дистанционное электронного голосование (ДЭГ), а в период выборов 17-19 сентября получить цифровой бюллетень и отдать голос за своего кандидата в депутаты Госдумы.

Стать участником ДЭГ в столице могут совершеннолетние москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. После проверки в ЦИК подавший заявку избиратель будет внесен в списки получателей цифрового бюллетеня, и бумажный бюллетень на традиционном избирательном участке он получить уже не сможет. Таким образом двойное голосование полностью исключено, пояснили специалисты. Следить за ходом регистрации в ДЭГ могут все желающие в режиме реального времени.