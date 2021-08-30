Женщину разочаровало качество блюд в местном кафе

Российская туристка рассказала о поездке на мыс Тарханкут, расположенный на западе Крыма. Своими впечатлениями она поделилась на канале "Под зонтиком" на платформе "Яндекс.Дзен".

Автор блога приехала на мыс вместе с мужем и дочкой. Она отметила, что данная локация пользуется большой популярностью среди путешественников. Там можно полюбоваться шикарными видами и прокатиться на катерах. После насыщенной экскурсионной программы многие люди спешат в местное кафе – единственное в том районе. Именно заведение общепита становится своеобразной ложкой дегтя в бочке меда.

По словам россиянки, кафе находится у самого побережья. Первая проблема, с которой сталкиваются отдыхающие – это нехватка мест. Однако на этом неприятные сюрпризы не заканчиваются.

"Взяли меню, а там цены конские", – заявила туристка.

Она поделилась со своей аудиторией фотографией меню. Так, обычная овощная нарезка там стоит 200 рублей. За плов нужно отдать 300 рублей, за шашлык из баранины – 350. При этом, как отметила женщина, нет никакого соответствия цены и качества. Когда ей принесли плов, то на тарелке она увидела гору риса с одним кусочком мяса, который оказался очень жестким.

В итоге за обед на троих автор блога отдала чуть больше 1300 рублей. Путешественница пожалела, что не взяла с собой свою еду. Вареные яйца и свежие овощи стали бы, по ее мнению, лучшим вариантом перекуса.

Ранее турист из России показал видео с забитым до отказа пляжем в Крыму.