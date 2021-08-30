В Новой Москве снизили тарифы на оплату проезда

В Новой Москве снизили тарифы на оплату проезда
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press /www.globallookpress.com
При поездках из ТАО в центр столицы больше не придется доплачивать

С 1 сентября 2021 г. проезд внутри всех районов Москвы будет стоить одинаково, зонирование для Троицкого административного округа отменяется. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц",

– написал мэр в своем блоге.

Раньше разовая поездка в общественном транспорте в ТАО стоила, как и во всей Москве, 42 рубля. Однако для тех, кто ехал из Новой Москвы в центр, плата повышалась до 60 рублей. С одной стороны, это понятно: маршрут длинный, топлива за такое расстояние тратится больше, чем за пару остановок внутри района. Но с другой стороны, возникало социальное неравенство – жители одного города, пусть и из отдаленных территорий, тратили на проезд до работы или места досуга больше, чем остальные.

С 1 сентября эта несправедливость будет устранена – тарифная "зона Б" ликвидируется, ежемесячные проездные билеты и разовая плата за поездку будут одинаковыми для всех. Это, кстати, станет выгодным отличием Москвы от многих других мегаполисов мира, где принцип зональности учитывается при оплате поездок в общественном транспорте.

С 2010 г. Москва неустанно совершенствует систему городского пассажирского транспорта, открывает новые маршруты наземного транспорта, новые станции и линии метрополитена, запустила МЦК и МЦД. Это повышает привлекательность общественного транспорта, и горожане все чаще отказываются от использования личных автомобилей, что положительно сказывается на экологии.

Успехи города в этом направлении признают международные эксперты. Так, в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey "Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха" Москва заняла третье место. Три года назад она занимала в этом рейтинге шестую строку. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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