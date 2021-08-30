Иностранец отметил, что жарка мяса требует ловкости и внимательности

Пользователь китайского портала WeChat оценил распространенный в России процесс приготовления шашлыка. По словам иностранца, жарка мяса для жителей РФ – это настоящая философия.

Китаец отметил, что россияне могут отправиться на шашлыки при любых погодных условиях. При этом они не только удовлетворяют потребность в пище, но и используют данный продукт как повод собраться с близкими или друзьями.

"Шашлык по-русски – это непостижимая философия, совмещающая в себе прием пищи и досуг", – отметил житель Поднебесной.

Он обратил внимание на то, как готовится русский шашлык. Китаец пришел к выводу, что именно благодаря маринаду мясо становится сочным и мягким. А различные приправы наделяют блюдо пикантным вкусом.

Пользователь портала заявил, что правильно замариновать мясо сможет далеко не каждый человек. Ведь это, по его мнению, своего рода кулинарное искусство, требующее точного соблюдения пропорций, передает ИноСМИ.

Также иностранца удивляет тот факт, что при жарке шашлыка может использоваться не только мангал, но и подручные материалы. Если у россиян нет специального короба, то они не отчаиваются. В ход идут кирпичи, доски, палки и другие приспособления.

Автор добавил – приготовлением мяса в России, как правило, занимаются мужчины. За весь процесс чаще всего отвечает один человек. Дело в том, что многие не терпят советов и суеты со стороны. Главными качествами для жарки шашлыка китаец назвал ловкость и внимательность.

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