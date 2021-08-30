Россиянам угрожают полчища переносчиков африканской лихорадки - Роспотребнадзор

Россиянам угрожают полчища переносчиков африканской лихорадки - Роспотребнадзор
Фото: pixabay.com
Насекомые могут облюбовать страну из-за жаркого лета

Полчища комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила могут наблюдаться на территории России предстоящей осенью из-за тепла и обильных осадков. Такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отмечает источник, располагающий климат в 2021 году сопровождался высокой температурой в летний сезон, аналогичным уровнем осадков, который также наблюдался в центральных регионах страны, поэтому затяжной и теплый осенний сезон может запомниться полчищами опасных комаров с риском передачи возбудителя, уточняет телеканал "360".

В Роспотребнадзоре указали, что указанная лихорадка является распространенным инфекционным заболеванием, которое выявлено практически в сотне стран мира. Наиболее опасная обстановка зафиксирована в Европе, Соединенных Штатах и Канаде. В РФ большая часть случаев выявлена в южных регионах – свыше 80 процентов. В 2021 году показатель в стране остается в пределах нормы.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться защитной одеждой в лесных зонах, не забывать о репеллентах, а также защищать дома от проникновения потенциальных переносчиков.

Лихорадка Западного Нила представляет собой острое вирусное заболевание с инкубационным периодом, который может превышать 20 дней. Болезнь протекает как в качестве поражения ЦНС в форме менингита, так и виде гриппа, сопровождаемого головными болями, высокой температурой и першением в горле. Люди же заражаются инфекцией после укуса комара-переносчика.

Ранее пользователи рассказали о крайне неприятных вредителях на Азовском побережье – морских блохах.

Источник: Роспотребнадзор ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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