Стартовало голосование за новый дизайн карты "Тройка"

Лимитированный выпуск карты украсит фото новой достопримечательности Москвы

Москвичи могут решить, как будет выглядеть карта "Тройка" лимитированного тиража. На выбор представлены фотографии двенадцати новых общественных пространств столицы, созданных или обновленных по программе "Мой район". Голосование открыто на платформе "Активный гражданин".

На конкурс "Карта “Тройка”: новые достопримечательности Москвы" поступило 490 фотографий. Из них всем условиям конкурса соответствовала 41 работа. Именно эти фото вышли в финал. Увидеть их и выбрать те, что больше всего понравились, участники "Активного Гражданина" могут с 30 августа по 20 сентября.

Снимок, набравший больше всего голосов, планируется использовать для дизайна транспортной карты "Тройка", c лимитированным тиражом в конце сентября. Победитель также получит приз – сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.

Конкурс "Карта “Тройка”: новые достопримечательности Москвы" проводится уже во второй раз. В прошлом году в финал попало 55 фотографий. Победу пользователи "Активного гражданина" присудили Александру Любарскому – его снимок парка "Ходынское поле" набрал более 43 тыс. голосов.

Программа "Мой район" была запущена в столице с апреля 2019 года. Ее цель – создать в каждом районе города комфортную среду для жизни, отдыха и работы.

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. На сегодняшний день к нему присоединились более 5,2 миллиона человек.