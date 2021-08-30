В "Единой России" вступились за "стобальников" по ЕГЭ

Дискриминация отличников при поступлении в вузы недопустима

Размещение в публичном доступе "карты распределения" по вузам абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ поможет избежать необоснованного давления на выпускников-отличников. Так считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году среди желающих поступить в ведущие вузы страны количество победителей олимпиад и ребят, набравших по 100 баллов за на ЕГЭ, превысило количество бюджетных мест. И если некоторые эксперты оценили этот факт как доказательство повышения качества обучения в школах, то другие стали высказывать сомнения относительно честности результатов единого госэкзамена и требовать проверки.

По мнению Елены Шмелевой, где необходимо, нужно вести разбирательства, но это не должно стать "охотой на ведьм" и должно касаться должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают колоссальный стресс во время экзаменов.

"Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. И тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров",

– подчеркнула Елена Шмелева. При этом она согласилась, что концентрация выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов – это реальная проблема, решить которую поможет повышение качества образования и привлекательности вузов в регионах.

"Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов", – убеждена руководитель "Сириуса". В качестве примера она привела Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона.



Елена Шмелева по предложению президента РФ включена в федеральную пятерку списка "Единой России". Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 17-19 сентября 2021 года.

Ранее "Единая Россия" опубликовала полный текст своей народной программы.