В "Единой России" вступились за "стобальников" по ЕГЭ

В "Единой России" вступились за "стобальников" по ЕГЭ
Елена Шмелева. Фото: er.ru
Дискриминация отличников при поступлении в вузы недопустима

Размещение в публичном доступе "карты распределения" по вузам абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ поможет избежать необоснованного давления на выпускников-отличников. Так считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году среди желающих поступить в ведущие вузы страны количество победителей олимпиад и ребят, набравших по 100 баллов за на ЕГЭ, превысило количество бюджетных мест. И если некоторые эксперты оценили этот факт как доказательство повышения качества обучения в школах, то другие стали высказывать сомнения относительно честности результатов единого госэкзамена и требовать проверки.

По мнению Елены Шмелевой, где необходимо, нужно вести разбирательства, но это не должно стать "охотой на ведьм" и должно касаться должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают колоссальный стресс во время экзаменов.

"Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. И тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров",

– подчеркнула Елена Шмелева. При этом она согласилась, что концентрация выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов – это реальная проблема, решить которую поможет повышение качества образования и привлекательности вузов в регионах. 

"Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов", – убеждена руководитель "Сириуса". В качестве примера она привела Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона.

Елена Шмелева по предложению президента РФ включена в федеральную пятерку списка "Единой России". Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 17-19 сентября 2021 года.

Ранее "Единая Россия" опубликовала полный текст своей народной программы.

Источник: Единая Россия
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Захарова описала отношение Запада к перевороту в Афганистане русской пословицей о дураках

Официальный представитель МИД РФ дала США и ЕС совет

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей