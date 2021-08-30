"Единая Россия" предложила продлить действие "дачной амнистии"

Законопроект подготовлен и уже внесен в Госдуму

Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые постройки на них следует продлить еще на 5 лет – до 1 марта 2031 года. С такой инициативой выступили парламентарии от партии "Единая Россия".

Норму предлагается распространить на жилых дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (14 мая 1998 года) на участках, расположенных в границах населенного пункта и находящихся в государственной или муниципальной собственности. Как показал опыт, многие россияне имеют неоформленные дачи, построенные еще во времена СССР. Упрощенный порядок регистрации прав собственности поможет "легализовать" такие дома и участки.

"Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству",

– пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Воспользоваться "дачной амнистией" смогут и граждане, которым жилая постройка и земельный участок перешли по наследству.

Упрощенный порядок оформления прав на недвижимость был введен в стране по инициативе "Единой России". С 2006 года этим механизмом воспользовались 14 миллионов граждан РФ, отмечается на сайте "ЕР".

Механизм "дачной амнистии" аналогичен правилам оформления земельных участков в рамках "гаражной амнистии", которая вступает в силу 1 сентября.