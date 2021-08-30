"Единая Россия" предложила продлить действие "дачной амнистии"

"Единая Россия" предложила продлить действие "дачной амнистии"
Фото: er.ru
Законопроект подготовлен и уже внесен в Госдуму

Упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые постройки на них следует продлить еще на 5 лет – до 1 марта 2031 года. С такой инициативой выступили парламентарии от партии "Единая Россия".

Норму предлагается распространить на жилых дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (14 мая 1998 года) на участках, расположенных в границах населенного пункта и находящихся в государственной или муниципальной собственности. Как показал опыт, многие россияне имеют неоформленные дачи, построенные еще во времена СССР. Упрощенный порядок регистрации прав собственности поможет "легализовать" такие дома и участки.

"Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству",

– пояснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Воспользоваться "дачной амнистией" смогут и граждане, которым жилая постройка и земельный участок перешли по наследству.

Упрощенный порядок оформления прав на недвижимость был введен в стране по инициативе "Единой России". С 2006 года этим механизмом воспользовались 14 миллионов граждан РФ, отмечается на сайте "ЕР".

Механизм "дачной амнистии" аналогичен правилам оформления земельных участков в рамках "гаражной амнистии", которая вступает в силу 1 сентября. 

Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Захарова описала отношение Запада к перевороту в Афганистане русской пословицей о дураках

Официальный представитель МИД РФ дала США и ЕС совет

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей