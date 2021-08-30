Трудности и скандалы: что случилось на 67-м году жизни Александра Лукашенко

Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
Фото: kremlin.ru Кадр youtube.com Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ via Global Look Press /www.globallookpress.com
Минувший год стал серьезным испытанием для политика и жителей всей страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает 30 августа свое 67-летие. "Утро" предлагает вспомнить, каким был минувший год для лидера и всей республики.

Акции протеста

Конец лета и вся осень 2020 г. были для белорусов весьма беспокойными. Недовольные итогами выборов президента оппозиционеры выводили людей на улицы, организовывали забастовки на предприятиях.

Кадр youtube.com

Обстановка в Минске была столь тревожная, что Лукашенко пришлось взять в руки оружие.

Персональные санкции

В октябре 2020 г. Евросоюз принял ограничительные меры в отношении Белоруссии. В черные списки попали силовые структуры и ЦИК. Но уже в ноябре Запад пошел еще дальше – персональные санкции были введены против самого Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще ряда руководителей РБ.

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ via Global Look Press /www.globallookpress.com

Позже меры еще несколько раз ужесточались. В том числе они затронули силовиков, которые участвовали в разгоне протестных акций, а также нефтеперерабатывающую промышленность и пр.

Переговоры с Путиным

По оценке экспертов, если бы не поддержка Москвы, вряд ли бы Лукашенко удержал власть. За последний год белорусский лидер несколько раз прилетал в РФ на переговоры.

Фото: kremlin.ru

Встречи были сложными: все длились долго, шли, в основном, за закрытыми дверями. Но каждый раз сторонам удавалось договориться о сотрудничестве.

Скандал с самолетом Ryanair

В мае белорусские правоохранители принудительно посадили в аэропорту Минска самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился оппозиционный журналист Роман Протасевич. Его задержали. По словам Лукашенко, решение о посадке самолета было продиктовано соображениями безопасности. Однако на Западе оправданиям не поверили и закрыли свое небо для белорусских самолетов.

Миграционный кризис

Страны ЕС, соседствующие с Белоруссией, в последние месяцы стали жаловаться, что с территории республики к ним проникают нелегальные мигранты.

Фото: president.gov.by

Лукашенко дал понять, что Запад сам виноват в этой ситуации.

Покушение на Лукашенко

Весной службы безопасности РФ и РБ разоблачили заговорщиков, которые намеревались устроить переворот в Белоруссии ценой жизни президента и его родных.

Фото: president.gov.by

После этого Лукашенко принял декрет, в котором определил преемственность власти в случае своей экстренной кончины.

Николай ВИКТОРОВ

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