В кабмине рассказали о порядке получения единовременных выплат для пенсионеров

На помощь могут рассчитывать 30 млн россиян

Пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже в начале сентября. Соответствующие льготы будут выделены 30 миллионам граждан, о чем сообщила замглавы правительства России Татьяна Голикова.

Госслужащая отметила, выступая на совещании премьера, что аналогичный порядок характерен для пенсионеров, которые получают выплаты через Почту России. 

По словам специалиста, пенсионеры получат единовременную выплату уже 2 сентября – как те, кто пользуется банковскими картами, так и та категория, которая получает выплаты по Почте России. В целом помощь от правительства получат порядка 43 миллионов граждан, включая инвалидов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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