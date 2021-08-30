Понадобится соль: как спасти сковороду от пригорания

Понадобится соль: как спасти сковороду от пригорания
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Больше не придется расстраиваться из-за испорченной еды

Со временем антипригарное покрытие на сковороде начинает стираться. Это приводит к более частому пригоранию пищи. Чтобы не тратить много времени и сил на оттирание темного налета, можно использовать полезный лайфхак.

Вам понадобятся любая жидкость для мытья посуды и поваренная соль.

Как спасти сковороду от пригорания

Тщательно помойте сковороду с использованием бытовой химии. После этого протрите изделие мягким полотенцем – так, чтобы на нем не остались капли воды.

Поместите сковороду на плиту. Нагревайте кухонную утварь на большом огне. Как только она достаточно прокалится, насыпьте туда поваренную соль. Ингредиент должен равномерно покрывать дно изделия.

Дождитесь, когда соль начнет темнеть. После того, как она превратится в коричневую массу, снимите сковороду с плиты.

Помойте кухонную утварь под проточной водой. Используйте мягкую губку, чтобы избавиться от остатков поваренной соли.

Завершающим действием станет протирание сковороды влажным кухонным полотенцем.

Следование данному совету поспособствует созданию на дне сковороды специального защитного слоя, благодаря которому продукты не будут подгорать. Примечательно, что лайфхак подходит и для чугунных изделий. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как продлить срок службы антипригарной сковородки. На помощь придет растительное или рапсовое масло. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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