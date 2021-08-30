В регионе установится погода, характерная для глубокой осени

Лето подходит к концу, а вместе с ним наступает серьезное падение температур. При этом жителям столицы и Московской области придется столкнуться с весьма резкими перепадами.



Бабьего лета ждать не приходится, уже в сентябре начнется по-настоящему октябрьская погода. Таким неутешительным прогнозом поделился известный синоптик Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Эксперт рассказал, что людям придется столкнуться с промозглым северным ветром и холодными дождями. Дневная температура не будет превышать 16 градусов. При этом сильный ветер заставит людей чувствовать, что за окном не более 13 градусов тепла.