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Лето подходит к концу, а вместе с ним наступает серьезное падение температур. При этом жителям столицы и Московской области придется столкнуться с весьма резкими перепадами.
Бабьего лета ждать не приходится, уже в сентябре начнется по-настоящему октябрьская погода. Таким неутешительным прогнозом поделился известный синоптик Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Эксперт рассказал, что людям придется столкнуться с промозглым северным ветром и холодными дождями. Дневная температура не будет превышать 16 градусов. При этом сильный ветер заставит людей чувствовать, что за окном не более 13 градусов тепла.
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