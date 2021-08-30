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Опытные садоводы знают, что сидераты – ценный помощники в огороде. Они не только подготовят почву к следующему году, но и избавят от сорняков и вредителей, а также согреют землю в период заморозков.
Когда урожай наконец собран, пора приниматься за уборку в огороде. Желающим облегчить себе задачу на помощь придут сидераты.
Сажать полезные растения можно уже в конце августа. И так до начала октября. Еще один вариант – посадить сидераты под зиму. В этом случае сеять нужно в ноябре.
Перед посадкой не забудьте хорошо увлажнить землю и избавиться от сорняков.
Дачники рекомендуют не ограничиваться одной культурой, отдавая предпочтение смеси семян.
Овес
Если почва истощилась и стала неплодородной, тогда посейте овес. Растение насытит почву фосфором, азотом и калием. Также сидерат разрыхлит землю, при этом не требуя особого ухода за собой. Сеять овес нужно в начале сентября.
Горчица
Перед посевом обильно полейте почву. Горчица убережет землю от вредителей и сорняков. Когда она наберет зеленую массу, нужно лишь подкосить сидерат и оставить перегнивать.
Рожь
Рожь славится своими обеззараживающими свойствами. Ее лучше сеять под зиму. Рожь отпугнет вредителей и отлично справится с рыхлением почвы. Но стоит учитывать, что эта культура не очень любит делить участок с другими растениями.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно сеять сидераты.
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