Альтернатива перекопке и удобрениям: какие сидераты посеять в теплице осенью

Альтернатива перекопке и удобрениям: какие сидераты посеять в теплице осенью
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сажать полезные растения рекомендуется в начале сезона

Опытные садоводы знают, что сидераты – ценный помощники в огороде. Они не только подготовят почву к следующему году, но и избавят от сорняков и вредителей, а также согреют землю в период заморозков. 

Когда сеять сидераты

Когда урожай наконец собран, пора приниматься за уборку в огороде. Желающим облегчить себе задачу на помощь придут сидераты. 

Сажать полезные растения можно уже в конце августа. И так до начала октября. Еще один вариант – посадить сидераты под зиму. В этом случае сеять нужно в ноябре. 

Перед посадкой не забудьте хорошо увлажнить землю и избавиться от сорняков. 

Какие сидераты сажать в теплице

Дачники рекомендуют не ограничиваться одной культурой, отдавая предпочтение смеси семян. 

Овес

Если почва истощилась и стала неплодородной, тогда посейте овес. Растение насытит почву фосфором, азотом и калием. Также сидерат разрыхлит землю, при этом не требуя особого ухода за собой. Сеять овес нужно в начале сентября. 

Горчица

Перед посевом обильно полейте почву. Горчица убережет землю от вредителей и сорняков. Когда она наберет зеленую массу, нужно лишь подкосить сидерат и оставить перегнивать. 

Рожь 

Рожь славится своими обеззараживающими свойствами. Ее лучше сеять под зиму. Рожь отпугнет вредителей и отлично справится с рыхлением почвы. Но стоит учитывать, что эта культура не очень любит делить участок с другими растениями.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно сеять сидераты.  

Юлия МИХАЙЛОВА
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