Деньги дадут до конца сентября

Учителей и педагогов Санкт-Петербурга ждет приятный сюрприз. Власти решили, что необходимо поддержать эту категорию граждан и выделить на каждого 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов во время заседания Городского педагогического совета.

Средства жители Северной столицы получат быстро – до конца первого осеннего месяца. Всего единоразовая выплата рассчитана на 120 тысяч человек.

Деньги выдадут в том числе школьным психологам, тренерам, воспитателям, педагогам музыкальных и спортивных учреждений, то есть всем, кто работает с детьми, уточняет телеканал "360".