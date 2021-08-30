Одной категории петербуржцев пообещали выплату в 10 тысяч рублей

Деньги дадут до конца сентября

Учителей и педагогов Санкт-Петербурга ждет приятный сюрприз. Власти решили, что необходимо поддержать эту категорию граждан и выделить на каждого 10 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов во время заседания Городского педагогического совета. 

Средства жители Северной столицы получат быстро – до конца первого осеннего месяца. Всего единоразовая выплата рассчитана на 120 тысяч человек. 

Деньги выдадут в том числе школьным психологам, тренерам, воспитателям, педагогам музыкальных и спортивных учреждений, то есть всем, кто работает с детьми, уточняет телеканал "360".  

Источник: Комитет по образованию Санкт-Петербурга ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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