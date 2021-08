Джо Байден в очередной раз продемонстрировал талант попадать в неловкие ситуации. Накануне в Сети раскритиковали действующего главу Белого дома за его неуместное поведение во время траурной церемонии.

Инцидент произошел в момент, когда Байден, его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие встречали самолет, который вернул тела погибших при взрыве в Кабуле американских военных на родину.

Все бы ничего, но 46-й американский президент постоянно отвлекался, смотрел по сторонам. Хуже всего то, что Байден даже не отдал честь солдатам, которые отдали жизнь за свою страну.

"Отвратительно!"

– написал один из комментаторов, подчеркнув, что демократ выглядит абсолютно равнодушным.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS