"Отвратительно": американцы затравили Байдена за неуместный жест на траурной церемонии

"Отвратительно": американцы затравили Байдена за неуместный жест на траурной церемонии
Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Президент постоянно смотрел на часы

Джо Байден в очередной раз продемонстрировал талант попадать в неловкие ситуации. Накануне в Сети раскритиковали действующего главу Белого дома за его неуместное поведение во время траурной церемонии. 

Инцидент произошел в момент, когда Байден, его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие встречали самолет, который вернул тела погибших при взрыве в Кабуле американских военных на родину. 

Все бы ничего, но 46-й американский президент постоянно отвлекался, смотрел по сторонам. Хуже всего то, что Байден даже не отдал честь солдатам, которые отдали жизнь за свою страну. 

"Отвратительно!"

– написал один из комментаторов, подчеркнув, что демократ выглядит абсолютно равнодушным.

Многих, кстати, возмутило и то, что Байден постоянно поглядывал на часы, будто бы тайно желая, чтобы церемония поскорее подошла к концу. 

"Удивительно, что он все еще не спит", "Он думает: "Какого черта я еще здесь?", Этот человек не пришел вовремя ни на одну пресс-конференцию, но теперь, внезапно, он беспокоится о времени? Он что, не успел вздремнуть?", "Время вздремнуть, или Джилл пообещала ему мороженое после церемонии", 

– иронизировали американцы в комментариях. 

Ранее США нанесли ракетный удар по Кабулу, отомстив таким образом за смерть военных. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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