Президент постоянно смотрел на часы

Джо Байден в очередной раз продемонстрировал талант попадать в неловкие ситуации. Накануне в Сети раскритиковали действующего главу Белого дома за его неуместное поведение во время траурной церемонии.

Инцидент произошел в момент, когда Байден, его супруга, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие встречали самолет, который вернул тела погибших при взрыве в Кабуле американских военных на родину.

Все бы ничего, но 46-й американский президент постоянно отвлекался, смотрел по сторонам. Хуже всего то, что Байден даже не отдал честь солдатам, которые отдали жизнь за свою страну.

"Отвратительно!"

– написал один из комментаторов, подчеркнув, что демократ выглядит абсолютно равнодушным.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS — Benny (@bennyjohnson) August 29, 2021

Многих, кстати, возмутило и то, что Байден постоянно поглядывал на часы, будто бы тайно желая, чтобы церемония поскорее подошла к концу.

"Удивительно, что он все еще не спит", "Он думает: "Какого черта я еще здесь?", Этот человек не пришел вовремя ни на одну пресс-конференцию, но теперь, внезапно, он беспокоится о времени? Он что, не успел вздремнуть?", "Время вздремнуть, или Джилл пообещала ему мороженое после церемонии",

– иронизировали американцы в комментариях.

Ранее США нанесли ракетный удар по Кабулу, отомстив таким образом за смерть военных.