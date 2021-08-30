Из-за теплой осени риск заразиться увеличивается в разы

Врачи во всю бьют тревогу. Виной тому лихорадка западного Нила, которую распространяют комары.

Из-за теплой осени и большого количества осадков насекомых, согласно прогнозам, будет очень много. Доктор биологических наук Людмила Ганушкина объяснила 5-tv.ru, чем может быть опасна лихорадка.

Самое главное, считает специалист, вовремя начать лечение. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми печальными. Тем более, что процент умерших от этого заболевания существует. Симптомы, к слову, почти не отличаются от обычной простуды: высокая температура и ломота в теле.

"Угроза существует, если это пойдет в нарастающем год от года темпе",

– заключила Ганушкина.

Ранее Роспотребнадзор подробнее рассказал о переносчиках африканской лихорадки.