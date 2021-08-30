Ростовская область станет пилотной в проекте "Единой России" "Социальный навигатор"

Ростовская область станет пилотной в проекте "Единой России" "Социальный навигатор"
Анна Кузнецова. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Со временем планируется запустить работу службы помощи семьям с детьми по принципу "одного окна" во всей стране

Ростовская область будет пилотным регионом в проекте "Социальный навигатор", который включен в народную программу партии "Единая Россия". Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. 

Ранее детский омбудсмен провела встречу с руководителями образовательных учреждений,  родителями и представителями НКО региона. В результате были подняты вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов.

Анна Кузнецова отметила, что сейчас далеко не всем семьям хватает информации о том, как получить поддержку от государства. 

"Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме "одного окна", когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку", 

– объяснила омбудсмен. 

Пилотным регионом, как и отмечалось ранее, станет Ростовская область, поскольку там уже существует ряд практик и проектов, которые помогают детям не только в рамках региона, но и по всей стране. 

Кузнецова также предложила развивать формы ранней поддержки и помощи, тем самым предотвращая наступление инвалидности у детей. Еще одна инициатива была связана с тиражированием по всей стране опыта Ростова по ранней диагностике патологий у малышей. 

Напомним, что ранее "Единая Россия" опубликовала народную программу, с которой партия будет принимать участие в предстоящих выборах. Она состоит из двух частей: "Благополучие людей" и "Сильная Россия". 

Каждый из разделов включает в себя темы, которые интересуют каждого рядового россиянина. В частности, речь идет о создании "Социального навигатора" - службы помощи семьям с детьми по принципу "одного окна". 

Источник: Официальный сайт "Единой России" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Молочные продукты в России могут стать роскошью

К стремительно дорожающим продуктам питания в России вскоре может добавиться и "молочка"

"Вытащите этого дурака из Белого дома": британцы обсуждают фото повесившего голову Байдена

Кадр сделали на скандальной пресс-конференции, посвященной перевороту в Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей