Со временем планируется запустить работу службы помощи семьям с детьми по принципу "одного окна" во всей стране

Ростовская область будет пилотным регионом в проекте "Социальный навигатор", который включен в народную программу партии "Единая Россия". Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен провела встречу с руководителями образовательных учреждений, родителями и представителями НКО региона. В результате были подняты вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов.

Анна Кузнецова отметила, что сейчас далеко не всем семьям хватает информации о том, как получить поддержку от государства.

"Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме "одного окна", когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку",

– объяснила омбудсмен.

Пилотным регионом, как и отмечалось ранее, станет Ростовская область, поскольку там уже существует ряд практик и проектов, которые помогают детям не только в рамках региона, но и по всей стране.

Кузнецова также предложила развивать формы ранней поддержки и помощи, тем самым предотвращая наступление инвалидности у детей. Еще одна инициатива была связана с тиражированием по всей стране опыта Ростова по ранней диагностике патологий у малышей.

Напомним, что ранее "Единая Россия" опубликовала народную программу, с которой партия будет принимать участие в предстоящих выборах. Она состоит из двух частей: "Благополучие людей" и "Сильная Россия".

Каждый из разделов включает в себя темы, которые интересуют каждого рядового россиянина. В частности, речь идет о создании "Социального навигатора" - службы помощи семьям с детьми по принципу "одного окна".